Мозес о победе над «Ахматом»: «Спартак» заработал важные три очка

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Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес высказался о победе команды над грозненским «Ахматом» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мозес о победе над «Ахматом»: «Спартак» заработал важные три очка
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«Вчерашним вечером заработали очередные важные три очка! Вернёмся снова после международного перерыва», — написал Мозес в Instagram.

«Спартак» обыграл «Ахмат» со счётом 1:0. Подопечные Витории набрали 16 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем матче РПЛ красно-белые встретятся с «Динамо». Встреча состоится 16 октября в Москве.

Ранее главный тренер «Спартака» Руй Витория отметил игру Наиля Умярова и Руслана Литвинова в матче с «Ахматом».

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