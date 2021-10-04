Мозес о победе над «Ахматом»: «Спартак» заработал важные три очка

Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес высказался о победе команды над грозненским «Ахматом» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Вчерашним вечером заработали очередные важные три очка! Вернёмся снова после международного перерыва», — написал Мозес в Instagram.

«Спартак» обыграл «Ахмат» со счётом 1:0. Подопечные Витории набрали 16 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем матче РПЛ красно-белые встретятся с «Динамо». Встреча состоится 16 октября в Москве.

Ранее главный тренер «Спартака» Руй Витория отметил игру Наиля Умярова и Руслана Литвинова в матче с «Ахматом».