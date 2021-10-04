Витория отметил игру Умярова и Литвинова в матче с «Ахматом»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался об игре полузащитников команды Наиля Умярова и Руслана Литвинова в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Игнатов, Литвинов и Умяров прекрасно сыграли в Неаполе. Когда мы выбираем стартовый состав, мы исходим из того, какой футболист сегодня будет наилучшим решением. Умяров и Литвинов вновь здорово себя показали. Вообще вся команда была хороша», — цитирует Виторию «Спорт-Экспресс».

«Спартак» обыграл «Ахмат» со счётом 1:0. Подопечные Витории набрали 16 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Витория прокомментировал победу над «Ахматом».