Витория: главное, что «Спартак» проявил характер в матче с «Ахматом»
«Очень сложная, но важная победа. Играли против команды, которая борется в каждом эпизоде и хороша в единоборствах. Мы встретили соперника с правильным настроем. Проявили характер, это самое главное. Было тяжело, до этого мы играли в Италии, перенесли два перелёта. Не так много манёвров у нас было на скамейке запасных. Всё это делает нашу победу особенно вкусной», — цитирует Виторию «Спорт-Экспресс».
По его словам, он доволен командой, которая отлично сыграла сегодня и в Неаполе. Специалист признал, что иногда красно-белые излишне прагматичны, но решения были приняты исходя из ситуации.
«Второй гол облегчил бы нам задачу, но все равно никаких проблем, идем дальше», — добавил специалист.
«Спартак» обыграл «Ахмат» со счётом 1:0. Подопечные Витории набрали 16 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее директор по безопасности РПЛ высказался об инциденте с фанатами «Спартака» в Грозном.