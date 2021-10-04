«Трактор» в серии буллитов прервал 11-матчевую победную серию «Йокерита» в КХЛ

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Челябинский «Трактор» в серии буллитов взял верх над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Трактор» в серии буллитов прервал 11-матчевую победную серию «Йокерита» в КХЛ
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Основное время встречи, прошедшей в Челябинске, завершилось со счётом 2:2.

В составе российской команды отличились Никита Тертышный и Марсель Шолохов, а гости ответили голами Никласа Йенсена и Джордана Шрёдера.

В серии послематчевых буллитов сильнее оказались хозяева, победную шайбу забросил Томаш Гика.

Таким образом была прервана 11-матчевая победная серия коллектива из Хельсинки.

В других матчах игрового дня хабаровский «Амур» одолел подольский «Витязь» (2:1 Б), владивостокский «Адмирал» уступил рижскому «Динамо» (1:2), а новосибирская «Сибирь» проиграла нижегородскому «Торпедо» (0:3). 

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» обыграл «Авангард» и прервал четырёхматчевую серию поражений в КХЛ.

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