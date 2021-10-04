«Автомобилист» обыграл «Авангард» и прервал четырёхматчевую серию поражений в КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 5:2.

В составе хозяев дублями отметились Райан Спунер и Брукс Мэйсек, а также один раз отличился Патрис Кормье. У «ястребов» шайбы забросили Оливер Каски и Владимир Жарков.

Таким образом, уральский коллектив прервал неудачную серию из четырёх поражений подряд.

Ранее сообщалось, что «Металлург» обыграл московское «Динамо» и одержал десятую победу подряд в КХЛ.