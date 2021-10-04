«Автомобилист» обыграл «Авангард» и прервал четырёхматчевую серию поражений в КХЛ
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Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 5:2.
В составе хозяев дублями отметились Райан Спунер и Брукс Мэйсек, а также один раз отличился Патрис Кормье. У «ястребов» шайбы забросили Оливер Каски и Владимир Жарков.
Таким образом, уральский коллектив прервал неудачную серию из четырёх поражений подряд.
Ранее сообщалось, что «Металлург» обыграл московское «Динамо» и одержал десятую победу подряд в КХЛ.