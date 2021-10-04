Невилл считает, что поведение Роналду оказывает давление на тренера МЮ Сульшера

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о недовольстве нападающего команды Криштиану Роналду результатом матча седьмого тура Английской премьер-лиги с «Эвертоном».

«Я видел, как уходил с поля Роналду. Не могу сказать, что мне это понравилось. Расстроен ли Криштиану, когда он не играет? Да. Расстроен ли он, когда его команда не побеждает? Безусловно. Мы это и так знаем», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Он отметил, что Роналду что-то ворчал себе под нос, когда уходил с поля, из-за чего возникают вопросы об обстановке в команде.

«Криштиану достаточно умён, чтобы понимать: подобные его действия окажут давление на тренера, который уже и так под прессингом. С этим нужно что-то сделать в ближайшие месяцы. Роналду не будет забивать в каждом матче, возможно, не будет выходить в каждой игре. Но если он будет так покидать поле, это неизбежно будет оказывать давление на Сульшера», — добавил специалист.

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» со счётом 1:1. При этом Роналду не попал в стартовый состав манкунианцев и вышел на поле только в середине второго тайма.

Ранее экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что МЮ подарил ему именную футболку с номером Роналду и Дэвида Бекхэма.