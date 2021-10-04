Sport24: «Спартак» интересуется футболистом «Локомотива» Куликовым

Московский футбольный клуб «Спартак» рассматривает возможность приобретения полузащитника столичного «Локомотива» Даниила Куликова.

Как сообщает Sport24, красно-белые заинтересованы в покупке 23-летнего игрока в зимнее трансферное окно.

Куликов является воспитанником железнодорожников. В текущем сезоне он сыграл 13 матчей и отметился одной результативной передачей. Всего в активе футболиста 55 игр за основу «Локо» и три голевых паса.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заплатит главному тренеру команды Марко Николичу около €3 млн за досрочный разрыв контракта.