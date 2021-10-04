«РБ Спорт»: клубы РПЛ сравнят реформы лиги от Hypercube и ВШЭ

Короткая ссылка
Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) на общем собрании планируют обсуждение вариантов реформы российского футбола, предложенных нидерландской компанией Hypercube и Высшей школой экономики (ВШЭ).
«РБ Спорт»: клубы РПЛ сравнят реформы лиги от Hypercube и ВШЭ
  • © fc-rostov.ru

Как сообщает «РБ Спорт», клубы РПЛ хотят сравнить оба варианта и обсудить их перспективы.

Исполком Российского футбольного союза рассмотрел результаты исследования нидерландской компании Hypercube, посвящённого реформам в российском футболе. В нём предлагались варианты изменения розыгрыша чемпионата России с сезона-2022/23. При формате «Юпитер 16» команды делятся на четыре корзины по четыре в каждой. На первом этапе каждая из 16 команд проводит 24 игры: 12 — дома и 12 — в гостях. Перед началом второго этапа все заработанные командами очки делятся пополам. Команды, занявшие на первом этапе места с первого по шестое, играют дополнительно десять встреч. Команды, занявшие места с седьмого по 16-е, проводят девять матчей.

Альтернатива, которую предлагает ВШЭ, немного проще. Сначала команды разыгрывают стандартный двухкруговой турнир. Затем они разбиваются на три группы: с первого по четвёртое место, с пятого по 12-е место, с 13-го по 16-е место. Первая четвёрка играет мини-турнир в три тура за еврокубковые места, а последняя четвёрка — за стыковые матчи и сохранение прописки. Команды с пятого по 12-е место разыгрывают турнир по системе «навылет» за путёвку в Лигу конференций.

Отметим, что общее собрание клубов РПЛ пройдёт 5 октября.

Ранее бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о реформе российского футбола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить