«РБ Спорт»: клубы РПЛ сравнят реформы лиги от Hypercube и ВШЭ

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) на общем собрании планируют обсуждение вариантов реформы российского футбола, предложенных нидерландской компанией Hypercube и Высшей школой экономики (ВШЭ).

Как сообщает «РБ Спорт», клубы РПЛ хотят сравнить оба варианта и обсудить их перспективы.

Исполком Российского футбольного союза рассмотрел результаты исследования нидерландской компании Hypercube, посвящённого реформам в российском футболе. В нём предлагались варианты изменения розыгрыша чемпионата России с сезона-2022/23. При формате «Юпитер 16» команды делятся на четыре корзины по четыре в каждой. На первом этапе каждая из 16 команд проводит 24 игры: 12 — дома и 12 — в гостях. Перед началом второго этапа все заработанные командами очки делятся пополам. Команды, занявшие на первом этапе места с первого по шестое, играют дополнительно десять встреч. Команды, занявшие места с седьмого по 16-е, проводят девять матчей.

Альтернатива, которую предлагает ВШЭ, немного проще. Сначала команды разыгрывают стандартный двухкруговой турнир. Затем они разбиваются на три группы: с первого по четвёртое место, с пятого по 12-е место, с 13-го по 16-е место. Первая четвёрка играет мини-турнир в три тура за еврокубковые места, а последняя четвёрка — за стыковые матчи и сохранение прописки. Команды с пятого по 12-е место разыгрывают турнир по системе «навылет» за путёвку в Лигу конференций.

Отметим, что общее собрание клубов РПЛ пройдёт 5 октября.

Ранее бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о реформе российского футбола.