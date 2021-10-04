Газзаев высказался о реформе российского футбола

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о реформе российского футбола.

«Весь российский футбол действительно надо реформировать, раз мы 13 лет ничего не можем достичь на европейской арене. Надо менять стоимость телевизионных прав, влияющих на финансирование клубов», — приводит слова Газзаева с пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» РИА Новости.

Тренер отметил, что есть много вопросов, но работа по ним ведётся медленно.

«У нас есть все возможности поднять футбол на уровень лучших европейских стандартов. Но надо работать! И правильно реформировать, а не приглашая голландцев. У нас есть российский футбол, и нужно следовать нашим традициям. Мы великая спортивная держава и должны достигать высочайших результатов», — сказал он.

Исполком Российского футбольного союза рассмотрел результаты исследования нидерландской компании Hypercube, посвящённого реформам в российском футболе. В нём предлагались варианты изменения розыгрыша чемпионата России с сезона-2022/23. При формате «Юпитер 16» команды делятся на четыре корзины по четыре в каждой. На первом этапе каждая из 16 команд проводит 24 игры: 12 — дома и 12 — в гостях. Перед началом второго этапа все заработанные командами очки делятся пополам. Команды, занявшие на первом этапе места с первого по шестое, играют дополнительно десять встреч. Команды, занявшие места с седьмого по 16-е, проводят девять матчей.

Ранее Газзаев прокомментировал решение нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.