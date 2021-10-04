Газзаев оценил шансы российских клубов на еврокубковую весну

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Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о шансах российских клубов на выход в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2021/22.
Газзаев оценил шансы российских клубов на еврокубковую весну
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«Хочется, чтобы российские клубы показывали серьёзный уровень в Европе. Ничего невозможного нет. Если «Спартак» все игры проведёт так, как с «Наполи», то может выйти из группы. То же касается «Зенита», который очень хорошо смотрелся на фоне «Мальмё», — приводит слова Газзаева с пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» РИА Новости.

Тренер отметился, что «Локомотив» произвёл на него удручающее впечатление.

«Все говорят, что Николич покинет «Локомотив», может, это связано с этим. В любом случае футболисты должны быть профессионалами. Эти игры нужны России для таблицы коэффициентов УЕФА, в последнее время мы опустились в ней на девятое место», — сказал он.

29 сентября петербургский «Зенит» разгромил шведский «Мальмё» со счётом 4:0 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. 30 сентября московский «Спартак» победил итальянский «Наполи» (3:2) во встрече второго тура Лиги Европы, а столичный «Локомотив» в игре второго тура Лиги Европы уступил итальянскому «Лацио» (0:2).

Ранее Газзаев поделился мнением о реформе российского футбола.

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