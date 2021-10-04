Газзаев поделился ожиданиями от октябрьских матчей сборной России
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- РИА Новости
«Это важнейший этап нашей национальной команды. По итогам октябрьских матчей, на мой взгляд, определится победитель группы. Очень непростые встречи, особенно первая игра со Словакией. Чтобы попасть на чемпионат мира напрямую, сборной России ни в коем случае нельзя терять очки», — приводит слова Газзаева с пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» РИА Новости.
Напомним, что 8 октября сборная России встретится со Словакией в Казани, а 11-го числа сыграет со Словенией в Мариборе.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин из-за травмы пропустит матчи отбора ЧМ-2022 со Словакией и Словенией.