Газзаев поделился ожиданиями от октябрьских матчей сборной России

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матчей национальной команды в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словакией и Словенией.

«Это важнейший этап нашей национальной команды. По итогам октябрьских матчей, на мой взгляд, определится победитель группы. Очень непростые встречи, особенно первая игра со Словакией. Чтобы попасть на чемпионат мира напрямую, сборной России ни в коем случае нельзя терять очки», — приводит слова Газзаева с пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» РИА Новости.

Напомним, что 8 октября сборная России встретится со Словакией в Казани, а 11-го числа сыграет со Словенией в Мариборе.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин из-за травмы пропустит матчи отбора ЧМ-2022 со Словакией и Словенией.