В Нижнем Новгороде определились победители Кубка России по ММА

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Определились победители первого розыгрыша Кубка России по смешанным боевым единоборствам (MMA).
В Нижнем Новгороде определились победители Кубка России по ММА
  • © Союз ММА России

Лучшими в своих весовых категориях стали: Дмитрий Панков (до 52,2 кг, Волгоградская область), Ильяс Садыков (до 56,7 кг, Омская область), Роберт Мурадханов (до 61,2 кг, Республика Дагестан), Давид Джибилов (до 65,8 кг, Республика Северная Осетия — Алания), Эдуард Чибиров (до 70,3 кг, Республика Северная Осетия — Алания), Сагид Курбанов (до 77,1 кг, Санкт-Петербург), Шамиль Гаджимамомедов (до 83,9 кг, Москва), Евгений Котов (до 93 кг, Тверская область), Магомед Тучалов (до 120,2 кг, Республика Дагестан).

В командном зачёте наибольшее количество очков завоевали атлеты из Москвы. На второй и третьей позициях расположились представители Нижегородской и Омской областей соответственно.

Отметим, что победители и финалисты стали мастерами спорта и завоевали путёвки на следующий чемпионат России.

Все результаты турнира можно посмотреть на сайте ММА.РФ.

Ранее Союз смешанных единоборств (ММА) России определил участников чемпионата России 2021 года, который пройдёт в Кемерове.

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