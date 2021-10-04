Будачёв объяснил, почему решил перейти в «Динамо»

Голкипер «Динамо» Иван Будачёв рассказал, почему год назад решился на переход в московский клуб.

«Динамо» — это топ-клуб. Не долго думал. Это клуб Льва Яшина, для вратаря играть за такую команду великая честь», — приводит слова Будачёва «Матч ТВ».

По мнению вратаря, прорваться в основу в Петербурге сложнее.

«В Москве, я считал, шансов больше. Мне нравится, как Сандро Шварц привлекает молодёжь. Все видели, как он раскрыл Захаряна и Тюкавина», — сказал он.

В нынешнем сезоне Будачёв провёл девять матчей в ФНЛ-2 за «Динамо-2», пропустив семь мячей.

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