СЭ: Головин из-за травмы пропустит матчи со Словакией и Словенией
- Reuters
Как сообщает «Спорт-Экспресс», россиянин прошёл медицинское обследование, по итогам которого ему была диагностирована травма паха.
Отмечается, что полузащитник пропустит из-за повреждения около трёх недель.
Напомним, Головин был травмирован в матче девятого тура французской Лиги 1 с «Бордо».
8 октября сборная России встретится в Казани со Словакией, а 11-го числа сыграет в Мариборе со Словенией.
Ранее полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал вызов в национальную команду для подготовки к играм отбора ЧМ-2022.