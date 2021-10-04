СЭ: Головин из-за травмы пропустит матчи со Словакией и Словенией

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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин из-за повреждения пропустит матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальными командами Словакии и Словении.
СЭ: Головин из-за травмы пропустит матчи со Словакией и Словенией
  • Reuters

Как сообщает «Спорт-Экспресс», россиянин прошёл медицинское обследование, по итогам которого ему была диагностирована травма паха.

Отмечается, что полузащитник пропустит из-за повреждения около трёх недель.

Напомним, Головин был травмирован в матче девятого тура французской Лиги 1 с «Бордо».

8 октября сборная России встретится в Казани со Словакией, а 11-го числа сыграет в Мариборе со Словенией.

Ранее полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал вызов в национальную команду для подготовки к играм отбора ЧМ-2022.

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