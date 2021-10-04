Защита бывшего директора «Тамбова» обжаловала арест по делу о мошенничестве
- РИА Новости
«Апелляционная жалоба на арест Ольги Коноваловой только что мною подана. Обвинение ей по-прежнему не предъявлено. По закону это можно сделать в течение десяти дней с момента задержания», — цитирует Дмитрия Кислинского, адвоката Коноваловой, ТАСС.
1 октября Ленинский районный суд арестовал Коновалову на два месяца. Её обвинили в мошенничестве.
По данным следствия, город выделял на «Тамбов» около 1 млрд рублей в год, которые присваивались руководителями клуба через различные противоправные схемы.
Ранее Кафанов рассказал о том, что отличает Гилерме от других вратарей.