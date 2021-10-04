Защита бывшего директора «Тамбова» обжаловала арест по делу о мошенничестве

Короткая ссылка
Бывший директор футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова обжаловала решение о заключении под стражу.
Защита бывшего директора «Тамбова» обжаловала арест по делу о мошенничестве
  • РИА Новости

«Апелляционная жалоба на арест Ольги Коноваловой только что мною подана. Обвинение ей по-прежнему не предъявлено. По закону это можно сделать в течение десяти дней с момента задержания», — цитирует Дмитрия Кислинского, адвоката Коноваловой, ТАСС.

1 октября Ленинский районный суд арестовал Коновалову на два месяца. Её обвинили в мошенничестве.

По данным следствия, город выделял на «Тамбов» около 1 млрд рублей в год, которые присваивались руководителями клуба через различные противоправные схемы.

Ранее Кафанов рассказал о том, что отличает Гилерме от других вратарей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить