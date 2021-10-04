Защита бывшего директора «Тамбова» обжаловала арест по делу о мошенничестве

Бывший директор футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова обжаловала решение о заключении под стражу.

«Апелляционная жалоба на арест Ольги Коноваловой только что мною подана. Обвинение ей по-прежнему не предъявлено. По закону это можно сделать в течение десяти дней с момента задержания», — цитирует Дмитрия Кислинского, адвоката Коноваловой, ТАСС.

1 октября Ленинский районный суд арестовал Коновалову на два месяца. Её обвинили в мошенничестве.

По данным следствия, город выделял на «Тамбов» около 1 млрд рублей в год, которые присваивались руководителями клуба через различные противоправные схемы.

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