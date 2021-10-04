Кафанов рассказал о том, что отличает Гилерме от других вратарей

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о Маринато Гилерме.
Кафанов рассказал о том, что отличает Гилерме от других вратарей
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«У него потрясающие данные. С его большими руками и пластикой он может перекрыть все ворота. И нервы у него крепкие, как у Лунёва. Если уберет рискованные решения, не будет разбрасываться эмоциями во время матча и будет следить за своей позицией — это очень хороший и надежный вратарь», — цитирует Кафанова «Спорт-Экспресс».

Национальная команда проведёт матчи со Словакией (8 октября) и Словенией (11 октября).

Ранее сообщалось, что Ахметов вызван в сборную России вместо травмированного Головина.

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