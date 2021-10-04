Источник: Николич покинет пост главного тренера «Локомотива» в течение нескольких дней
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Об этом сообщает комментатор Нобель Арустамян в своём Telegram-канале.
«Сегодня у Марко состоится встреча с руководством «Локомотива» и РЖД. На ней будет обсуждаться отставка тренера. Именно на отставку настроен спортивный департамент «Локомотива» во главе с Ральфом Рангником. Внутри клуба её обсуждали уже несколько недель», — написал Арустамян.
Напомним, что в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» проиграл «Ростову» со счётом 1:2.
Ранее Николай Наумов поделился мнением о будущем главного тренера железнодорожников Марко Николича.