Наумов: Николич выглядит как-то отрешённо от «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о будущем главного тренера железнодорожников Марко Николича.

«Пришли новые селекционные руководители и дали Николичу новую команду. Он приехал на тренировку, а ему дали этих людей и сказали: «Теперь их будешь тренировать», — цитирует Наумова «Чемпионат».

Он добавил, что тренеру придётся всё начинать с нуля.

«Я наблюдал за Николичем, и он выглядел как-то отрешённо. То ли он не согласен с тем, что происходит в команде, то ли ему уже что-то сказали», — отметил Наумов.

Он считает, что тренеру нужно время, раз дали новых игроков. Наумов признался, что не верил в Николича, но ему удалось создать хороший коллектив. Поэтому бывший президент считает, что тренеру нужно время и доверие.

Напомним, что в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» проиграл «Ростову» со счётом 1:2.

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