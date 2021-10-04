Катар, где пройдёт ЧМ-2022 по футболу, признал вакцину «Спутник V»

Министерство здравоохранения Катара признало вакцины «Спутник V» и Sinopharm.

С 6 октября в стране будут признаны вакцины «Спутник V» и Sinopharm, сообщает Sport24.

Пребывающие в Катар будут делиться на «зелёных» и «красных». По прибытии из стран «зелёного» списка делать предварительный тест на вирус необязательно.

Напомним, что в Катаре пройдёт чемпионат мира 2022 года по футболу.

Ранее сообщалось, что участие Головина в ближайших матчах сборной определят итоги обследования.