Катар, где пройдёт ЧМ-2022 по футболу, признал вакцину «Спутник V»
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С 6 октября в стране будут признаны вакцины «Спутник V» и Sinopharm, сообщает Sport24.
Пребывающие в Катар будут делиться на «зелёных» и «красных». По прибытии из стран «зелёного» списка делать предварительный тест на вирус необязательно.
Напомним, что в Катаре пройдёт чемпионат мира 2022 года по футболу.
Ранее сообщалось, что участие Головина в ближайших матчах сборной определят итоги обследования.