Назван лучший игрок чемпионата мира по мини-футболу

Португальский игрок Рикардинью признан лучшим игроком чемпионата мира по мини-футболу в Литве.

Он получил «Золотой мяч», «Серебряный мяч» достался португальцу Пани Вареле. «Бронзовый мяч» вручили казахстанскому футболисту Дугласу.

Лучшим бомбардиром турнира стал бразилец Ферран. Он забил девять мячей.

Лучшим вратарём турнира признали аргентинца Николаса Сармиенто.

Напомним, что в финале сборная Португалии обыграла Аргентину со счётом 2:1.

Ранее Колосков объяснил причину поражения России от Аргентины на ЧМ по мини-футболу.