Назван лучший игрок чемпионата мира по мини-футболу

Короткая ссылка
Португальский игрок Рикардинью признан лучшим игроком чемпионата мира по мини-футболу в Литве.
Назван лучший игрок чемпионата мира по мини-футболу
  • © РИА Новости / Сергей Русанов

Он получил «Золотой мяч», «Серебряный мяч» достался португальцу Пани Вареле. «Бронзовый мяч» вручили казахстанскому футболисту Дугласу.

Лучшим бомбардиром турнира стал бразилец Ферран. Он забил девять мячей.

Лучшим вратарём турнира признали аргентинца Николаса Сармиенто.

Напомним, что в финале сборная Португалии обыграла Аргентину со счётом 2:1.

Ранее Колосков объяснил причину поражения России от Аргентины на ЧМ по мини-футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить