Колосков объяснил причину поражения России от Аргентины на ЧМ по мини-футболу

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Аргентины в матче 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу 2021 года.
Колосков объяснил причину поражения России от Аргентины на ЧМ по мини-футболу
  • © РИА Новости

«Для победы сборной России не хватило точности. Играли хорошо, ни в чём не уступая команде Аргентины. Соперник чуть-чуть быстрее и точнее играл, а наши — молодцы: сравняли счёт, имели большие шансы одержать победу», — приводит слова Колоскова газета «Известия».

По его мнению, в составе команды Аргентины больше профессионалов.

«Поражение по пенальти — это либо ты побеждаешь в лотерею, либо нет. Российским игрокам не повезло, они вытащили несчастливый билет», — сказал он.

Основное время встречи, проходившей в Каунасе, завершилось со счётом 1:1.

В серии пенальти победу одержали аргентинцы — 5:4.

В игре 1/2 финала чемпионата мира Аргентина сыграет с Бразилией. Матч состоится 29 сентября.

Ранее аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси отреагировал на победу Аргентины над Россией на ЧМ по мини-футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить