Колосков объяснил причину поражения России от Аргентины на ЧМ по мини-футболу

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Аргентины в матче 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу 2021 года.

«Для победы сборной России не хватило точности. Играли хорошо, ни в чём не уступая команде Аргентины. Соперник чуть-чуть быстрее и точнее играл, а наши — молодцы: сравняли счёт, имели большие шансы одержать победу», — приводит слова Колоскова газета «Известия».

По его мнению, в составе команды Аргентины больше профессионалов.

«Поражение по пенальти — это либо ты побеждаешь в лотерею, либо нет. Российским игрокам не повезло, они вытащили несчастливый билет», — сказал он.

Основное время встречи, проходившей в Каунасе, завершилось со счётом 1:1.

В серии пенальти победу одержали аргентинцы — 5:4.

В игре 1/2 финала чемпионата мира Аргентина сыграет с Бразилией. Матч состоится 29 сентября.

Ранее аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси отреагировал на победу Аргентины над Россией на ЧМ по мини-футболу.