Бой Дудаева с Прайей возглавит турнир ACA 130 в Грозном
Об этом сообщает пресс-служба промоушена.
На счету Дудаева 26 побед и шесть поражений за карьеру, Прайя же в MMA выиграл 16 боёв и пять раз проиграл.
Как рассказал президент ACA Алексей Яценко, чемпион ACA полусреднем весе Абубакар Вагаев по состоянию здоровья был снят с титульного поединка Устармагомеда Гаджидаудова, который изначально должен был возглавить ACA 130.
Юбилейный ACA 130 состоится 4 октября в Грозном в спорт-холле «Колизей».
Ранее сообщалось, что Азамат Керефов оставил вакантным пояс чемпиона ACA в легчайшем весе.