Бой Дудаева с Прайей возглавит турнир ACA 130 в Грозном

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Поединок между российским бойцом смешанного стиля Абдул-Рахманом Дудаевым и бразильцем Родриго Прайей станет главным событием турнира ACA 130 в Грозном.

Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

На счету Дудаева 26 побед и шесть поражений за карьеру, Прайя же в MMA выиграл 16 боёв и пять раз проиграл.

Как рассказал президент ACA Алексей Яценко, чемпион ACA полусреднем весе Абубакар Вагаев по состоянию здоровья был снят с титульного поединка Устармагомеда Гаджидаудова, который изначально должен был возглавить ACA 130.

Юбилейный ACA 130 состоится 4 октября в Грозном в спорт-холле «Колизей».

Ранее сообщалось, что Азамат Керефов оставил вакантным пояс чемпиона ACA в легчайшем весе.

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