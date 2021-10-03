Керефов оставил пояс чемпиона ACA в легчайшем весе вакантным

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Пояс чемпиона Absolute Championship Akhmat (ACA) в легчайшем весе стал вакантным.
Керефов оставил пояс чемпиона ACA в легчайшем весе вакантным
  • ©aca-mma.com

«Чемпион ACA в легчайшем весе, непобеждённый Азамат Керефов, завершил свой контракт с организацией, оставив титул. Титул лиги в легчайшем весе становится вакантным», — цитирует пресс-служба ACA президента чемпионата Алексея Яценко. 

Чемпионский титул ACA Керефов завоевал в феврале 2020 года и дважды успешно защищал свой титул. В активе бойца из Нальчика 15 боёв и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что чемпион ACA в полусредней весовой категории Абубакар Вагаев проведёт защиту титула в поединке против Устармагомеда Гаджидаудова.

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