Керефов оставил пояс чемпиона ACA в легчайшем весе вакантным

Пояс чемпиона Absolute Championship Akhmat (ACA) в легчайшем весе стал вакантным.

«Чемпион ACA в легчайшем весе, непобеждённый Азамат Керефов, завершил свой контракт с организацией, оставив титул. Титул лиги в легчайшем весе становится вакантным», — цитирует пресс-служба ACA президента чемпионата Алексея Яценко.

Чемпионский титул ACA Керефов завоевал в феврале 2020 года и дважды успешно защищал свой титул. В активе бойца из Нальчика 15 боёв и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что чемпион ACA в полусредней весовой категории Абубакар Вагаев проведёт защиту титула в поединке против Устармагомеда Гаджидаудова.