«Милан» обыграл «Аталанту» в матче Серии А, Миранчук остался в запасе

«Милан» на выезде одержал победу над «Аталантой» в матче седьмого тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Бергамо и завершилась в пользу гостей — 3:2.

В составе россонери отличились Давиде Калабрия (1-я минута), Сандро Тонали (42-я минута) и Рафаэл Леау (78-я минута). Хозяева ответили голом Дувана Сапаты с пенальти (86-я минута) и мячом Марио Пашалича на 94-й минуте (90 + 4').

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провёл матч на скамейке запасных.

«Милан» набрал 19 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Аталанта» (11 баллов) находится на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «Наполи» переиграл «Фиорентину» в Серии А.