«Шахтёр» и киевское «Динамо» не забили друг другу в матче УПЛ

Донецкий «Шахтёр» сыграл вничью с киевским «Динамо» в матче десятого тура Украинской премьер-лиги.

Встреча прошла в Киеве на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 0:0.

В составе гостей жёлтые карточки получили Марлон, Сергей Кривцов, Даниил Сикан и Тете. У киевлян предупреждены были Николай Шапаренко и Витиньо.

«Динамо» с 26 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины. «Шахтёр» (23) находится на втором месте.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» Артём Милевский рассказал об отношениях с президентом клуба Игорем Суркисом.