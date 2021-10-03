«Шахтёр» и киевское «Динамо» не забили друг другу в матче УПЛ

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Донецкий «Шахтёр» сыграл вничью с киевским «Динамо» в матче десятого тура Украинской премьер-лиги.
«Шахтёр» и киевское «Динамо» не забили друг другу в матче УПЛ
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Встреча прошла в Киеве на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 0:0.

В составе гостей жёлтые карточки получили Марлон, Сергей Кривцов, Даниил Сикан и Тете. У киевлян предупреждены были Николай Шапаренко и Витиньо.

«Динамо» с 26 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины. «Шахтёр» (23) находится на втором месте.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» Артём Милевский рассказал об отношениях с президентом клуба Игорем Суркисом.

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