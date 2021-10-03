Хачатурянц рассказал, когда состоится заседание ЭСК по неназначенному пенальти в ворота ЦСКА

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что отсмотрел материалы по неназначенному пенальти в конце матча 10-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Краснодаром».

«Записи все отсмотрели. Но до решения экспертно-судейской комиссии комментировать ничего не будем. Когда будет заседание ЭСК? Сейчас тур должен пройти. Вторник-среда — максимум, когда проведём», — цитирует Хачатурянца «РБ Спорт».

На последних минутах мяч попал в руку защитнику хозяев Игорю Дивееву в штрафной красно-синих. Однако арбитр Владимир Москалёв не усмотрел в этом нарушения правил. За работу VAR отвечал Василий Казарцев.

Встреча завершилась со счётом 0:0.

Ранее в РФС объяснили замену Казарцева на VAR в матче «Ахмат» — «Спартак».