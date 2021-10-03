Карпин объяснил вызов Адамова в сборную России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, почему решил вызвать на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года со Словакией и Словенией защитника екатеринбургского «Урала» Арсена Адамова.

«В связи с тем, что перед началом сбора получил травму Илья Самошников, тренерский штаб сборной решил вызвать на сбор Арсена Адамова. Мы следили за этим молодым игроком, а сейчас появилась возможность поближе познакомиться с ним», — цитирует Карпина сайт РФС.

В этом сезоне 21-летний Адамов провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями.

8 октября в Казани сборная России сыграет в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

Ранее сообщалось, что Адамов вызван в сборную России на матчи со Словакией и Словенией.