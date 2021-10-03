Арбитр удалил Азмуна в матче «Зенит» — «Сочи» после использования VAR

Петербургский «Зенит» остался в меньшинстве после удаления нападающего команды Сердара Азмуна в первом тайме матча десятого тура Российской премьер-лиги с «Сочи».

РИА Новости

В концовке первой половины игры Азмун пытался сыграть на опережение и влетел ногой в голкипера гостей Сослана Джанаева. Изначально арбитр Павел Шадыханов показал иранскому игроку жёлтую карточку, но после подсказки ассистентов VAR пошёл смотреть видеоповтор. В итоге он принял решение удалить Азмуна. Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Ранее полузащитник «Зенита» Вендел рассказал об адаптации в Санкт-Петербурге.