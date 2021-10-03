Арбитр удалил Азмуна в матче «Зенит» — «Сочи» после использования VAR
- РИА Новости
В концовке первой половины игры Азмун пытался сыграть на опережение и влетел ногой в голкипера гостей Сослана Джанаева.
Изначально арбитр Павел Шадыханов показал иранскому игроку жёлтую карточку, но после подсказки ассистентов VAR пошёл смотреть видеоповтор. В итоге он принял решение удалить Азмуна.
Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
Ранее полузащитник «Зенита» Вендел рассказал об адаптации в Санкт-Петербурге.