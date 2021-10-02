Вендел: в «Зените» я как дома

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Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел рассказал об адаптации в Северной столице России.
Вендел: в «Зените» я как дома
  • Reuters

«Вообще, это был отличный год, с первого же дня в «Зените» ощущение такое, что я дома. Очень надеюсь, что проведу в Петербурге ещё много времени и принесу много пользы команде. И никакие морозы этому не помешают!» — цитирует Вендела пресс-служба «Зенита».

Он также рассказал, что близко общается с Малкомом и Клаудиньо.

Футболист присоединился к «Зениту» в 2020 году. Он провёл за клуб 17 матчей, в которых забил три мяча.

Ранее «Локомотив» обыграл «Зенит» в финале Кубка России среди женских команд.

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