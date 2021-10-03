Футболисты «Милсами» и «Шерифа» устроили драку в матче чемпионата Молдавии 

В матче 13-го тура чемпионата Молдавии по футболу между игроками оргеевского «Милсами» и тираспольского «Шерифа» произошла массовая потасовка.

Во втором тайме игрок хозяев Игорь Ламбарский ударил сзади по ногам футболиста «Шерифа» Эдмонда Аддо, который в ответ ударил обидчика кулаком по лицу.

После этого хавбек «Милсами» упал на газон, а команды начали массовую потасовку. Тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб разнимал конфликтующих.

Встреча прошла в Оргееве. «Шериф» обыграл «Милсами» со счётом 1:0.

Ранее футболист «Шерифа» Себастьян Тиль признался, что пересмотрел повтор победного гола в матче с «Реалом» 100 раз.