Футболисты «Милсами» и «Шерифа» устроили драку в матче чемпионата Молдавии
- РИА Новости
Во втором тайме игрок хозяев Игорь Ламбарский ударил сзади по ногам футболиста «Шерифа» Эдмонда Аддо, который в ответ ударил обидчика кулаком по лицу.
После этого хавбек «Милсами» упал на газон, а команды начали массовую потасовку. Тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб разнимал конфликтующих.
Встреча прошла в Оргееве. «Шериф» обыграл «Милсами» со счётом 1:0.
Ранее футболист «Шерифа» Себастьян Тиль признался, что пересмотрел повтор победного гола в матче с «Реалом» 100 раз.