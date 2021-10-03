Ионов пропустит октябрьские матчи сборной России из-за травмы

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Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов не сможет принять участие в октябрьских матчах сборной России в рамках квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года из-за травмы.
Ионов пропустит октябрьские матчи сборной России из-за травмы
  • РИА Новости

«32-летний футболист получил травму в расположении клуба и не принял участия в матче десятого тура чемпионата России с ЦСКА», — сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России под руководством Валерия Карпина проведёт тренировочный сбор на базе в Новогорске. 7 октября команда отправится в Казань, где на следующий день сыграет со сборной Словакии. 11 октября Россия в Мариборе встретится со Словенией.

Ранее сообщалось, что Денис Глушаков присоединился к сборной России по футболу.

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