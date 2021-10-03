Ионов пропустит октябрьские матчи сборной России из-за травмы

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов не сможет принять участие в октябрьских матчах сборной России в рамках квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года из-за травмы.

«32-летний футболист получил травму в расположении клуба и не принял участия в матче десятого тура чемпионата России с ЦСКА», — сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ионов не сыграет за сборную в матчах со Словакией и Словенией



Футболист получил травму в расположении клуба: https://t.co/07IR6qaBnepic.twitter.com/ZyDAeVUSrH — Сборная России (@TeamRussia) October 3, 2021

Сборная России под руководством Валерия Карпина проведёт тренировочный сбор на базе в Новогорске. 7 октября команда отправится в Казань, где на следующий день сыграет со сборной Словакии. 11 октября Россия в Мариборе встретится со Словенией.

Ранее сообщалось, что Денис Глушаков присоединился к сборной России по футболу.