Ионов пропустит октябрьские матчи сборной России из-за травмы
- РИА Новости
«32-летний футболист получил травму в расположении клуба и не принял участия в матче десятого тура чемпионата России с ЦСКА», — сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Ионов не сыграет за сборную в матчах со Словакией и Словенией— Сборная России (@TeamRussia) October 3, 2021
Футболист получил травму в расположении клуба: https://t.co/07IR6qaBnepic.twitter.com/ZyDAeVUSrH
Сборная России под руководством Валерия Карпина проведёт тренировочный сбор на базе в Новогорске. 7 октября команда отправится в Казань, где на следующий день сыграет со сборной Словакии. 11 октября Россия в Мариборе встретится со Словенией.
Ранее сообщалось, что Денис Глушаков присоединился к сборной России по футболу.