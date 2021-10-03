Глушаков прибыл в сборную России для подготовки к октябрьским матчам

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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков присоединился к сборной России по футболу для подготовки к октябрьским матчам квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.
Глушаков прибыл в сборную России для подготовки к октябрьским матчам
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Напомниv, что Глушаков не смог из-за повреждения доиграть матч десятого тура чемпионата России против «Арсенала». 34-летний хавбек был заменён в перерыве игры. Предполагалась, что футболист повредил заднюю поверхность бедра.

В текущем сезоне полузащитник забил шесть голов в десяти матчах. Глушаков не вызывался в сборную России с 2018 года.

Сборная России под руководством Валерия Карпина проведёт тренировочный сбор на базе в Новогорске. 7 октября команда отправится в Казань, где на следующий день сыграет со сборной Словакии. 11 октября Россия в Мариборе встретится со Словенией.

Ранее в РФС не исключили, что получивший травму защитник «Рубина» Илья Самошников присоединится к сборной перед матчем со Словакией/

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