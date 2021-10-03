Глушаков прибыл в сборную России для подготовки к октябрьским матчам
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
👋 @DGlushakov8pic.twitter.com/xFQzeUgF1e— Сборная России (@TeamRussia) October 3, 2021
Напомниv, что Глушаков не смог из-за повреждения доиграть матч десятого тура чемпионата России против «Арсенала». 34-летний хавбек был заменён в перерыве игры. Предполагалась, что футболист повредил заднюю поверхность бедра.
В текущем сезоне полузащитник забил шесть голов в десяти матчах. Глушаков не вызывался в сборную России с 2018 года.
Сборная России под руководством Валерия Карпина проведёт тренировочный сбор на базе в Новогорске. 7 октября команда отправится в Казань, где на следующий день сыграет со сборной Словакии. 11 октября Россия в Мариборе встретится со Словенией.
Ранее в РФС не исключили, что получивший травму защитник «Рубина» Илья Самошников присоединится к сборной перед матчем со Словакией/