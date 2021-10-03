Московское «Динамо» стало девятикратным обладателем Кубка России по хоккею с мячом
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Игра, которая прошла в Иркутске, завершилась со счётом 7:5 в пользу столичной команды. Таким образом, команда из Москвы стала рекордсменом по числу завоёванных титулов в Кубке России, одержав девятую победу в турнире.
В составе «Динамо» мячи забили Никита Иванов (18'), Алмаз Миргазов (45', 53', 66'), Роман Дарковский (59'), Артём Бутенко (63') и Янис Бефус (67').
У «Водника» отличились Евгений Дергаев (4'), Дмитрий Иванов (9'), Сергей Калинин (34'), Евгений Громницкий (47') и Павел Пожилов (89').
В полуфинале «Динамо» нанесло поражение «Енисею» из Красноярска — 5:4. «Водник» переиграл кемеровский «Кузбасс» — 6:4.
Ранее сообщалось, что чемпионат мира по хоккею с мячом был перенесён на 2022 год.