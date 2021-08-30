Чемпионат мира по хоккею с мячом был перенесён на 2022 год

Чемпионат мира по хоккею с мячом, который должен был состояться в Иркутске, перенесён на октябрь 2022 года.

Об этом сообщает сайт Международной федерации бенди. В заявлении отмечается, что каждый участник этих турниров, включая игроков, тренеров и судей, должен быть привит от коронавируса и иметь соответствующий сертификат о вакцинации.

Чемпионат мира в Иркутске был отменён в 2020 году из-за пандемии коронавируса, турнир должен был состояться в октябре 2021 года.

Ранее Путин высоко оценил подготовку к ЧМ по пляжному футболу в России.