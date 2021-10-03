Магнуссон — о матче с «Краснодаром»: ЦСКА имел больше моментов для победы

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал результат матча десятого тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».

«Хорошая игра, я доволен результатом матча против «Краснодара». Мы играли против хорошей команды, поэтому результат матча хороший. Я думаю, что ЦСКА имел больше моментов для победы, однако не повезло с голами», — приводит слова Магнуссона ТАСС.

Вместе с тем 28-летний исландский футболист не стал комментировать возможный пенальти в ворота ЦСКА, поскольку не видел момента, в котором были нарушены правила.

ЦСКА и «Краснодар» не забили друг другу в минувшем матче (0:0). Обе команды набрали по 17 очков. «Быки» располагаются на четвёртом месте, а армейцы занимают строчку ниже, так как уступают по дополнительным показателям.

Ранее бывший арбитр категории Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев прокомментировал спорный эпизод в компенсированное время матча ЦСКА — «Краснодар».