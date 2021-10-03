Николаев: Москалёв ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Краснодаром»

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Бывший арбитр категории Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев прокомментировал спорный эпизод в компенсированное время матча десятого тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар».
Николаев: Москалёв ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Краснодаром»
  • РИА Новости

«Для Володи Москалёва было сложно увидеть эту руку, так как обзор ему перекрывает нападающий «Краснодара». Но как на повторе можно было не рассмотреть, что это 11-метровый удар?» — цитирует Николаева Sportbox.

По его мнению, защитник ЦСКА Игорь Дивеев делал движение рукой и снял мяч практически с ноги нападающего «Краснодара», который следующим касанием мог забить мяч.

«Было много времени, чтобы рассмотреть эпизод со всех ракурсов. Конечно, это 11-метровый», — сказал Николаев.

Он добавил, что это была абсолютно простая ситуация для видеоарбитра.

ЦСКА и «Краснодар» не забили друг другу в минувшем матче (0:0). Обе команды набрали по 17 очков. «Быки» располагаются на четвёртом месте, а армейцы занимают строчку ниже, так как уступают по дополнительным показателям.

Ранее полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк назвал большой ошибкой решение не назначать пенальти в ворота ЦСКА.

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