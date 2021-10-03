Червиченко назвал причины нестабильной игры «Динамо»

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, почему столичное «Динамо» показывает нестабильную игру.

«Я считаю, что мальчики, они и есть мальчики. Всё-таки ребята молодые в «Динамо», стабильности у них нет. Да, они вспыхивают, они яркие, но надолго их всё равно не хватает», — цитирует РИА Новости Червиченко.

По его мнению, проблема «Динамо» сейчас в том, что слишком сильно выстроена игра вокруг молодых ребят.

Червиченко продолжил, что в матче десятого тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов» молодым футболистам не хватало опыта и мудрости. По его мнению, игрокам «Динамо» немного мешает юношеский азарт.

«Тот же Арсен Захарян хочет забивать, по-мальчишески пытается забить всё, а можно было покатить партнёру, и забили бы один, второй», — заключил Червиченко.

«Крылья Советов» на выезде обыграли «Динамо» со счётом 1:0. Подопечные Осинькина набрали 13 очков и поднялись на десятое место. Москвичи находятся на второй строчке с 19 баллами в активе. Однако они могут опуститься на третье место по окончании десятого тура.

Ранее народный артист и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился эмоциями от поражения бело-голубых от «Крыльев Советов».