Янченков — о победе на Гран-при в Гданьске: очень рады, что получилось отыграться

Короткая ссылка
Российский фигурист Матвей Янченков, который выступает в дуэте с Екатериной Чикмарёвой, поделился впечатлениями от победы в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске.
Янченков — о победе на Гран-при в Гданьске: очень рады, что получилось отыграться
  • РИА Новости

«Эмоции очень приятные. Очень рады, что у нас получилось отыграться в произвольной программе, но всё же обидно за короткую, так как могли набирать гораздо больше баллов и побеждать гораздо легче, чем получилось», — цитирует Янченкова пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

По словам Янченкова, ему было очень сложно настроиться на произвольную программу.

Он поблагодарил за поддержку тренера Павла Слюсаренко и своих близких, которые верили в их победу.

«Эта вера дала нам уверенность. И это очередной для нас соревновательный опыт, когда мы смогли после неудачного проката короткой программы не сдаться и вернуться на пьедестал», — отметил фигурист.

Чикмарёва и Янченков являются учениками Павла Слюсаренко. Российские фигуристы после первого дня соревнований занимали четвёртое место. Однако в итоге смогли одержать победу на Гран-при в Польше, набрав по результатам короткой и произвольной программ 171,97 балла.

Ранее россиянка Софья Акатьева прокомментировала победу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить