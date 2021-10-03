Янченков — о победе на Гран-при в Гданьске: очень рады, что получилось отыграться

Российский фигурист Матвей Янченков, который выступает в дуэте с Екатериной Чикмарёвой, поделился впечатлениями от победы в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске.

«Эмоции очень приятные. Очень рады, что у нас получилось отыграться в произвольной программе, но всё же обидно за короткую, так как могли набирать гораздо больше баллов и побеждать гораздо легче, чем получилось», — цитирует Янченкова пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

По словам Янченкова, ему было очень сложно настроиться на произвольную программу.

Он поблагодарил за поддержку тренера Павла Слюсаренко и своих близких, которые верили в их победу.

«Эта вера дала нам уверенность. И это очередной для нас соревновательный опыт, когда мы смогли после неудачного проката короткой программы не сдаться и вернуться на пьедестал», — отметил фигурист.

Чикмарёва и Янченков являются учениками Павла Слюсаренко. Российские фигуристы после первого дня соревнований занимали четвёртое место. Однако в итоге смогли одержать победу на Гран-при в Польше, набрав по результатам короткой и произвольной программ 171,97 балла.

Ранее россиянка Софья Акатьева прокомментировала победу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске.