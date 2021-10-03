Российский фигурист Гурейро вошёл в комиссию спортсменов EOC

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В пресс-службе Европейских олимпийских комитетов сообщили, что российский фигурист Джонатан Гурейро был избран в комиссию спортсменов EOC.
Российский фигурист Гурейро вошёл в комиссию спортсменов EOC
  • AP
  • © Martin Meissner

30-летний уроженец Сиднея будет четыре года занимать должность вице-президента комиссии, сообщает пресс-служба EOC.

Председателем стал легкоатлет Герд Кантер из Эстонии.

Гурейро выступает в танцах на льду вместе с Тиффани Загорски. Фигуристы являются серебряными медалистами чемпионата России в танцах на льду.

Выборы прошли на ассамблее EOC в Хорватии.

Ранее сообщалось, что EOC включил фехтование в соревновательную программу Европейских игр 2023 года.

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