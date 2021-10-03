Российский фигурист Гурейро вошёл в комиссию спортсменов EOC
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30-летний уроженец Сиднея будет четыре года занимать должность вице-президента комиссии, сообщает пресс-служба EOC.
Председателем стал легкоатлет Герд Кантер из Эстонии.
Гурейро выступает в танцах на льду вместе с Тиффани Загорски. Фигуристы являются серебряными медалистами чемпионата России в танцах на льду.
Выборы прошли на ассамблее EOC в Хорватии.
Ранее сообщалось, что EOC включил фехтование в соревновательную программу Европейских игр 2023 года.