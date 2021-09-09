Фехтование включили в программу Европейских игр 2023 года

В пресс-службе Европейских олимпийских комитетов (EOC) сообщили, что фехтование официально включено в соревновательную программу Европейских игр 2023 года.

«Это важный шаг к укреплению позиции фехтования в олимпийской программе и обеспечению возможности участия в олимпийских соревнованиях для всех национальных федераций Европы», — цитирует президента Европейской конфедерации фехтования и главу Олимпийского комитета России Станислава Позднякова пресс-служба EOC.

Он уверен, что Европейские игры дадут импульс продвижению и развитию фехтования в Европе, в частности в Польше.

Европейские игры в 2023 году пройдут в Польше. Участники соревнований по фехтованию получат рейтинговые очки для отбора на Олимпиаду-2024 в Париже.

Ранее сообщалось, что брейк-данс включён в предварительную программу Европейских игр — 2023.