Брейк-данс включён в предварительную программу Европейских игр — 2023

Европейские олимпийские комитеты (EOC) и оргкомитет летних Европейских игр 2023 года предварительно согласовали программу соревнований в польском Кракове.

Как сообщается в пресс-релизе EOC, были предварительно согласованы 23 вида спорта, по которым будут проходить консультации с международными федерациями.

Отмечается, что ключевым критерием для попадания в окончательный список является то, будут ли проводиться по данным видам в рамках этих Игр чемпионаты Европы и будут ли они являться квалификационными для участия в Олимпиаде-2024.

В список включены стрельба из лука, синхронное плавание, бадминтон, баскетбол 3x3, пляжный гандбол, гребля на каноэ (слалом, спринт), велоспорт на шоссе, маунтинбайк, фехтование, гимнастика, дзюдо, карате, современное пятиборье, брейк-данс, горный бег, регби-7, стрельба, летние соревнования в прыжках на лыжах с трамплина, скалолазание, настольный теннис, триатлон, волейбол, пляжный волейбол и тяжёлая атлетика.

Ранее четырёхкратный чемпион НБА Тони Паркер выразил мнение, что киберспорт может войти в программу ОИ.