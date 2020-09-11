Четырёхкратный чемпион НБА Паркер считает, что киберспорт может войти в программу ОИ

Бывший баскетболист «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер заявил, что не удивится, если киберспорт в скором времени будет включён в программу Олимпийских игр.

«Конечно же, это спорт! Всем, кто спорит с этим, просто нужно сходить на один из турниров. А ещё лучше — заглянуть за кулисы и разобраться, как выглядят тренировки киберспортсменов», — цитирует Паркера Cybersport.ru.

Он отметил, что компьютерные игры требуют как физической, так и ментальной выносливости, а успех в киберспортивных дисциплинах достигается за счёт командной работы и грамотно проработанной стратегии. По его мнению, можно увидеть много параллелей между киберспортом и любым другим командным видом спорта.

«Кстати, я не удивлюсь, если киберспорт войдёт в программу Олимпийских игр в 2024 или 2028 году. Совершенно не удивлюсь!» — добавил Паркер.

Паркер является четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Сан-Антонио» (2003, 2005, 2007 и 2014).

Ранее глава ФКС заявил, что поддерживает инициативу президента России Владимира Путина о продвижении киберспорта в школах.