Четырёхкратный чемпион НБА Паркер считает, что киберспорт может войти в программу ОИ

Короткая ссылка
Бывший баскетболист «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер заявил, что не удивится, если киберспорт в скором времени будет включён в программу Олимпийских игр.
Четырёхкратный чемпион НБА Паркер считает, что киберспорт может войти в программу ОИ
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Конечно же, это спорт! Всем, кто спорит с этим, просто нужно сходить на один из турниров. А ещё лучше — заглянуть за кулисы и разобраться, как выглядят тренировки киберспортсменов», — цитирует Паркера Cybersport.ru.

Он отметил, что компьютерные игры требуют как физической, так и ментальной выносливости, а успех в киберспортивных дисциплинах достигается за счёт командной работы и грамотно проработанной стратегии. По его мнению, можно увидеть много параллелей между киберспортом и любым другим командным видом спорта.

«Кстати, я не удивлюсь, если киберспорт войдёт в программу Олимпийских игр в 2024 или 2028 году. Совершенно не удивлюсь!» — добавил Паркер.

Паркер является четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Сан-Антонио» (2003, 2005, 2007 и 2014).

Ранее глава ФКС заявил, что поддерживает инициативу президента России Владимира Путина о продвижении киберспорта в школах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить