Президент ФКС: поддерживаем инициативу Путина о продвижении киберспорта в школах

Президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) Дмитрий Смит поддержал инициативу президента России Владимира Путина о проведении киберспортивных турниров в отечественных школах.

«К инициативе президента относимся очень позитивно и всячески её поддерживаем. В 2018 году мы впервые провели Всероссийскую интеллектуально-киберспортивную школьную лигу — соревнования среди учеников общеобразовательных учреждений. В проекте приняли участие более 1 тыс. школьников из более чем 150 российских школ. В 2019 году во втором сезоне школьной лиги приняли участие более 2 тыс. учащихся из 391 школы. Проект прошёл при поддержке Роспатриотцентра и Фонда президентских грантов. Уже в сентябре можно будет зарегистрироваться для участия в новом сезоне Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги — мы приглашаем все учебные заведения!» — цитирует Смита Cybersport.ru.

Кроме того, президент ФКР рассказал, что данные соревнования были включены Министерством спорта России в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, а также во Всероссийский сводный календарный план Министерства просвещения России, Министерства спорта, а также Министерства науки и высшего образования.

Ранее Путин поддержал идею проведения киберспортивных турниров в школах.