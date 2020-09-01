Президент ФКС: поддерживаем инициативу Путина о продвижении киберспорта в школах

Короткая ссылка
Президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) Дмитрий Смит поддержал инициативу президента России Владимира Путина о проведении киберспортивных турниров в отечественных школах.
Президент ФКС: поддерживаем инициативу Путина о продвижении киберспорта в школах
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«К инициативе президента относимся очень позитивно и всячески её поддерживаем. В 2018 году мы впервые провели Всероссийскую интеллектуально-киберспортивную школьную лигу — соревнования среди учеников общеобразовательных учреждений. В проекте приняли участие более 1 тыс. школьников из более чем 150 российских школ. В 2019 году во втором сезоне школьной лиги приняли участие более 2 тыс. учащихся из 391 школы. Проект прошёл при поддержке Роспатриотцентра и Фонда президентских грантов. Уже в сентябре можно будет зарегистрироваться для участия в новом сезоне Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги — мы приглашаем все учебные заведения!» — цитирует Смита Cybersport.ru.

Кроме того, президент ФКР рассказал, что данные соревнования были включены Министерством спорта России в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, а также во Всероссийский сводный календарный план Министерства просвещения России, Министерства спорта, а также Министерства науки и высшего образования.

Ранее Путин поддержал идею проведения киберспортивных турниров в школах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить