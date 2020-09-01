Путин поддержал идею проведения киберспортивных турниров в школах
- РИА Новости
Как сообщает Cybersport.ru, президент заявил об этом во время Всероссийского открытого урока.
Он подчеркнул, что подобные мероприятия должны быть организованы на высоком уровне, а также отметил, что киберспорт уже несколько лет является официальным видом спорта в стране.
Кроме того, Путин заявил, что готов содействовать продвижению киберспорта в школах, чтобы он был представлен там наилучшим образом, а россияне впоследствии выступали не только на внутренних, но и на международных чемпионатах.
Ранее экс-футболист ЦСКА Жезус заявил, что Путина уважают в Бразилии.