Кононов считает, что игра «Спартака» с «Наполи» была прекрасной

Бывший главный тренер московского «Спартака» рассказал, чем занимается на данный момент, и признался, что смотрел матч красно-белых с итальянским «Наполи» в Лиге Европы.

«Сейчас отдыхаю. Всегда есть желание посмотреть футбол. Увидите ли меня в российском клубе? Посмотрим. За «Спартаком» слежу. В Неаполе была прекрасная игра», — цитирует Кононова Sport24.

«Спартак» на выезде обыграл «Наполи» со счётом 3:2 в рамках второго тура группового этапа ЛЕ. В составе красно-белых дубль оформил Квинси Промес, а также отличился Михаил Игнатов.

Ранее пресс-служба «Наполи» поддержала травмированного форварда «Спартака» Эсекьеля Понсе.