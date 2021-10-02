«Интер» одержал волевую победу над «Сассуоло» в Серии A

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Миланский «Интер» на выезде переиграл «Сассуоло» в матче седьмого тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Реджо-нель-Эмилии и завершилась в пользу гостей — 2:1.

Хозяева вышли вперёд на 22-й минуте благодаря голу Доменико Берарди с пенальти. На 58-й нерадзурри ответили забитым мячом Эдина Джеко, а на 78-й победу действующим чемпионам принёс Лаутаро Мартинес, который реализовал одиннадцатиметровый.

«Интер» набрал 17 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло» (7 очков) находится на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» обыграл «Торино» в Серии А благодаря голу на 86-й минуте.

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