«Ювентус» победил «Торино» в Серии А благодаря голу на 86-й минуте

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«Ювентус» в туринском дерби взял верх над «Торино» в матче седьмого тура итальянской футбольной Серии А.
«Ювентус» победил «Торино» в Серии А благодаря голу на 86-й минуте
  • Reuters

Встреча прошла в Турине на олимпийском стадионе и завершилась в пользу бьянконери — 1:0.

Единственный мяч на 86-й минуте забил Мануэль Локателли с передачи Федерико Кьезы.

Для «Ювентуса» эта победа стала третьей подряд в чемпионате Италии.

Таким образом, «Юве» набрал 11 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» (8) находится на 10-й строчке.

Ранее сообщалось, что гол Кьезы принёс «Ювентусу» победу над «Челси» в Лиге чемпионов.

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