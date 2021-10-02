«Ювентус» победил «Торино» в Серии А благодаря голу на 86-й минуте

«Ювентус» в туринском дерби взял верх над «Торино» в матче седьмого тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Турине на олимпийском стадионе и завершилась в пользу бьянконери — 1:0.

Единственный мяч на 86-й минуте забил Мануэль Локателли с передачи Федерико Кьезы.

Для «Ювентуса» эта победа стала третьей подряд в чемпионате Италии.

Таким образом, «Юве» набрал 11 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» (8) находится на 10-й строчке.

Ранее сообщалось, что гол Кьезы принёс «Ювентусу» победу над «Челси» в Лиге чемпионов.