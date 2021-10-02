Игнашевич назначен главным тренером «Балтики»

Калининградский футбольный клуб «Балтика» объявил о назначении Сергея Игнашевича главным тренером команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 42-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2022/23. Напомним, что 28 сентября пост покинул Виталий Калешин.

После 14 туров Футбольной национальной лиги «Балтика» набрала 17 очков и расположилась на 13-м месте в турнирной таблице.

Последним местом работы Игнашевича было московское «Торпедо», которое он возглавлял с июня 2019-го по март 2021 года.

Ранее сообщалось, что Игнашевич может возглавить «Балтику».