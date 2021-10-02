Глушаков попросил замену в матче с «Арсеналом» из-за травмы

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Полузащитник подмосковных «Химок» и сборной России Денис Глушаков не смог доиграть матч десятого тура чемпионата России по футболу с «Арсеналом» в Туле.
Глушаков попросил замену в матче с «Арсеналом» из-за травмы
  • РИА Новости

34-летний хавбек был заменён в перерыве игры. По всей видимости, футболист повредил заднюю поверхность бедра.

Глушаков почувствовал боль в ноге после рывка за соперником. После этого он попросил замену.

В нынешнем сезоне чемпион России в составе московского «Спартака» забил шесть голов в девяти матчах. Глушаков не вызывался в сборную России с 2018 года.

Напомним, что защитник «Рубина» Илья Самошников, который получил травму в матче с «Нижним Новгородом», скорее всего, не сможет помочь сборной России в матчах квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.

Также за национальную команду не сыграет ещё один защитник — Станислав Магкеев. У игрока столичного «Локомотива» был выявлен разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян получил повреждение в матче десятого тура чемпионата с самарскими «Крыльями Советов» (0:1).

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