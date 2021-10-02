Глушаков попросил замену в матче с «Арсеналом» из-за травмы
- РИА Новости
34-летний хавбек был заменён в перерыве игры. По всей видимости, футболист повредил заднюю поверхность бедра.
Глушаков почувствовал боль в ноге после рывка за соперником. После этого он попросил замену.
В нынешнем сезоне чемпион России в составе московского «Спартака» забил шесть голов в девяти матчах. Глушаков не вызывался в сборную России с 2018 года.
Напомним, что защитник «Рубина» Илья Самошников, который получил травму в матче с «Нижним Новгородом», скорее всего, не сможет помочь сборной России в матчах квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.
Также за национальную команду не сыграет ещё один защитник — Станислав Магкеев. У игрока столичного «Локомотива» был выявлен разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.
Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян получил повреждение в матче десятого тура чемпионата с самарскими «Крыльями Советов» (0:1).