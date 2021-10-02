Футболист «Крыльев Советов» Сергеев рассказал, как относится к невызову в сборную России

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев после победы в 10-м туре Российской премьер-лиги над московским «Динамо» ответил на вопрос по поводу своего невызова в сборную России по футболу.

«Сборная меня не замечает? Я спокойно к этому отношусь. Если меня не замечают, значит, мне надо ещё прибавлять. Я не расстраиваюсь, работаю каждый день. Понятно, что РПЛ — это другой уровень, чем ФНЛ. Здесь другое всё — скорости, игра, единоборства. Все команды на голову выше», — цитирует Сергеева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что «Крылья» прибавляют с каждым матчем, а также поздравил свою команду с победой. При этом Сергеев подчеркнул, что самарцам не принципиально, кто соперник.

«Это не важно для нас. Мы спокойно готовимся. Во всех матчах настраиваемся только на победу. Посмотрим, как сезон закончится», — заключил игрок.

26-летний Сергеев провёл в этом сезоне 11 матчей, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян после матча с «Крыльями» покидал стадион прихрамывая.